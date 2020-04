Jenji Kohan gör karantän-serie för Netflix

Foto: Charles Sykes/Invision/AP/TT

Skaparna av Netflix-succén "Orange is the new black" är på gång med en ny serie. "Social distance" ska bli en antologi om det bisarra och förvirrande livet i karantän och isolering. Den ska också produceras enligt nutidens normer – på distans.

Enligt ett pressmeddelande från de inblandade ska (de än så länge okända) skådepelarna filma sig själva och manusarbete och övrig produktion ske på avstånd. Producenten och "show runnern" Hilary Weisman Graham ska jobba från sitt vardagsrum.

Tv-serieskaparen Jenji Kohan ("Weeds", "Glow") ska verka som exekutiv producent.

Det är ännu inte känt när serien ska visas på Netflix.