John Lundvik blir pappa igen

Foto: Henrik Montgomery/TT

John Lundvik ska bli pappa för tredje gången, skriver Aftonbladet. I augusti väntar han och sambon Jotta Martidou barn, och under torsdagen postade Martidou ett inlägg på Facebook med texten "i augusti blir vi fem", och en bild där alla familjemedlemmar håller sin händer på hennes mage.

John Lundvik har sedan tidigare barnen Michael och Naomi. I fjol vann han Melodifestivalen med "Too late for love" som kom femma i Eurovision Song Contest. Just nu syns han i "Let's dance" där han slåss om en finalplats tillsammans med Linn Hegdal.