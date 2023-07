Kompositören bakom "Morden i Midsomer" död

Han skrev musiken till tv-succéer som "Morden i Midsomer" och den brittiska originalversionen av "House of cards". Nu har den prisbelönte brittiske kompositören Jim Parker avlidit, 88 år gammal, uppger BBC News .

Han belönades med flera Bafta-priser, det första för "House of cards"-uppföljaren "To play the king" som kom 1993. Parker skrev också tre musikaler och samarbetade med rockbandet Procol Harum.