Kultur i coronatid: Drive in-konsert på piren

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

De flesta klubbar och konserter har stängt ner eller ställt in till följd av coronaviruset.

Men inte alla.

På valborgsmässoafton arrangerar Welfare Sounds en livespelning för bilister.

Musikbranschen går på knäna och tusentals konserter i Sverige har ställts in. För arrangörer gäller det att vara kreativ och på senare tid har många satsat på att sända publikfria spelningar, till exempel den stjärnspäckade One World: Together at Home.

Spelar utan ljud

Men vissa fortsätter att kämpa för att publiken ska kunna vara på plats. Den 30 april arrangeras Welfare Sounds Drive In i Göteborg, med artister som Division of Laura Lee, Beverly Kills och Terra. De använder sig av samma teknik som den drive in-biograf som brukar äga rum på samma plats. Konserten kommer även att strömmas online.

– Man köper en biljett och får komma med en bil till Bananpiren i Göteborg, där man får rulla upp, parkera fint och titta på ett band som står på scenen framför den här stora skärmen, säger Fredrik Andersson på Welfare Sounds.

Ljudet får bilisterna ratta in på radion och artisterna hör bara sig själva i medhörningen. För omgivningen kring Bananpiren blir det med andra ord rätt tyst.

– Banden kommer nog att tycka att det är märkligt att stå på en scen utan speciellt mycket ljud, konstaterar Fredrik Andersson.

"Folk är svältfödda"

Att besökarna är inkapslade i metallfordon hjälper inte mot publikrestriktionerna och därför säljs bara 50 biljetter. När Welfare Sounds planerade evenemanget låg begränsningen på 500 personer, och det fanns kapacitet för 130 bilar. Fredrik Andersson vet inte ännu om det blir ett återkommande evenemang.

– Vi hoppas att det blir fler om det blir omtyckt och går ihop ekonomiskt. Folk vill komma in och se kultur, de är svältfödda på det. Och vi som jobbar vill ha någonting att göra, bara det går runt.

TT: Kan den här typen av konserter ersätta livespelningar?

– Nej, det tror jag inte, men det kan bli ett komplement. Speciellt om man kan göra det i en större skala. Men en konsert i en konsertlokal, svettig och mörk, det är en speciell upplevelse som inte går att ersätta. Men det här är lite mer fysiskt än att sitta hemma och kolla på streams, något jag definitivt inte tror kan ersätta liveupplevelsen, säger Fredrik Andersson.