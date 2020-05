Kulturfestivalen och We Are Sthlm ställs in

Foto: Anders Wiklund/TT Stockholms kulturfestival och ungdomsfestivalen We Are Sthlm ställs in i år. Det meddelar Stockholms stad i ett pressmeddelande. In i det sista hoppades man kunna genomföra evenemangen – men tvingades till slut ge upp. "Vi har internationella artister som inte kan komma hit eller ta sig hem, samarbeten som inte kan genomföras och utifrån de restriktioner som råder tillsvidare ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in i år", säger Linnéa Monteiro, biträdande avdelningschef på evenemangsavdelningen, i pressmeddelandet. Beslutet att ställa in festivalveckan i augusti görs utifrån bedömningen att evenemang som är så stora som kulturfestivalen och ungdomsfestivalen, som har över en miljon besök tillsammans, "kommer att vara bland de sista sammankomster som restriktionerna släpps upp för på grund av risken för smittspridning". Festivalerna brukar vanligen hållas vecka 33, i augusti.