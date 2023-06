Link mot nya höjder i "Tears of the kingdom"

"Inte exakt samma"

Fakta: "The legend of Zelda"

"The legend of Zelda" är en spelserie skapad av Shigeru Miyamoto och Takashi Tezuka vid japanska Nintendo. Spelen följer Link som oftast ska rädda riket Hyrule från den onda Ganon.

Första spelet var "The legend of Zelda" till Nintendos åttabitarskonsol 1987*, följt av "The adventure of Link" (1988*), "A Link to the past" (1992*, Super-Nintendo) "Link's awakening" (1993, Game Boy), "Ocarina of time" (1998, Nintendo 64), "Majora's mask" (2000 N64), "Oracle of seasons/Ages (2001, Game Boy Advance), "The wind walker", (2003*, Gamecube), "Four sword adventures" (2005*, GC), "The minish cap" (2004, GBA), "Twilight princess" ( Wii, 2006) "Phantom hourglass" (2007, DS), "Spirit tracks" (2009, DS), "Skyward sword" (2011, Wii), "A link between worlds" (2013, 3DS), "Tri force heroes" (2015, 3DS), "Breath of the wild" (2017, Switch).

"Tears of the kingdom" släpps den 12 maj till Switch.

Fotnot: Året då titeln släpptes i Europa.