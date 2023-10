Ljung: "Musik är himmelskt"

Ljung kom in i musikbranschen när hon började köra för sin artistkompis Sarah Klang. Det ena ledde till det andra och snart var Ljung förband till Kite. Efter ett par singlar och ep:n "Eden" släpper hon nu sitt elektroniska debutalbum "Bleed and bloom". En titel med flera olika betydelser.

Symbolisk titel

Nykläckt fågel

Debutalbumet utforskar frågor om kroppen som ett kärl ("Ceramic") och huruvida livet är ödesbestämt ("Warp and weft"). Singeln "From the outside" handlar om en slags metamorfos och pånyttfödelse, vilket speglas i den tillhörande videon och i flera av Ljungs pressbilder, där hon sminkats till ett omänskligt väsen och försetts med svarta vingar.