Loreen: Jag ser inga konkurrenter

– Det här med att man behöver återhämtning låter så negativt, det handlar ju om möten med människor och det ger mig energi. Men jag drar mig också undan när jag behöver vara ensam och då är jag skittråkig. Men sedan fyller jag på och så hoppar jag in och snackar för det är så härligt att vara närvarande, jag älskar det!

"Måste akta mig"

Inga odds

Just Finlands Käärijä och bidraget "Cha cha cha" nämns ofta i spekulationerna om vem som skulle kunna stoppa Sverige från en jordskredsseger.

Mindre scenkonstruktion

Eftersom Loreen redan har vunnit Eurovision en gång tidigare (med "Euphoria" 2012) vet hon vad som väntar under den intensiva veckan fram till finalen. Samtidigt innebär det att förväntningarna är högre än på en okänd artist.

Fakta: Loreen

Namn: Lorine Zineb Noka Talhaoui.

Född: 16 oktober 1983.

Bor: Hus på Gotland och lägenhet i Stockholm.

Familj: "Stor".

Bakgrund: Född i Åkersberga, växte upp som äldst av sex syskon. Medverkade i "Idol" 2004. Deltog i Melodifestivalen med "My heart is refusing me" 2011. Året därpå vann hon Melodifestivalen och Eurovision Song Contest med "Euphoria". Deltog med "Statements" i Melodifestivalen 2017 men åkte ut i Andra chansen.

Aktuell: Representerar Sverige i Eurovision Song Contest. Tävlar i första semifinalen tisdag den 9 maj. Går hon vidare så tävlar hon i finalen som äger rum lördag den 13 maj.