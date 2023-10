Madonna hyllas efter turnépremiären

De 20 000 människorna på O2-arenan i London bjöds på en två timmar lång konsert där Madonna blickade tillbaka på sina 40 år som artist med så väl klassiska hitlåtar som "Like a prayer", "Holiday", "Vogue" och "Ray of light" som klassiska scenkläder.

"Drottningen av pop visar varför hon fortfarande äger sin krona", lyder rubriken till Rolling Stones recension. Och kvällen blev extra högtidlig av en akustisk version av "I will survive" – och av Madonnas historia om hur nära hon faktiskt var att dö i somras.

Barnen på scen

Flera av hennes barn var också med henne på scen. Dottern Mercy kompade sin mamma på piano i "Bad girl", sonen David spelade gitarr i "Mother and father" och dottern Stella fanns med bland dansarna i "Don't tell me".