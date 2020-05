Mark Ruffalo om dramatiska dubbelrollen

Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/TT

Foto: HBO

Foto: HBO

För de flesta biobesökare är Mark Ruffalo känd som Hulken i en rad Marvel-filmer. Men trots att filmerna har gjort honom rik och berömd har han känt att någonting har saknats.

I HBO-serien "I know this much is true" visar han en ny sida av sig själv.

Från dramer till romantiska komedier till thrillers – och en lång räcka Marvelfilmer. Den amerikanske skådespelaren Mark Ruffalos drygt 30 år långa karriär har extrem bredd, men ändå har han inte varit riktigt nöjd.

– Jag har känt en begränsning i mitt arbete, jag har alltid hållit tillbaka någonting, säger han till TT i en Zoom-intervju från sitt hem i New York.

– Jag ville göra någonting som kändes på allvar. Mitt utseende förändras, men min själ finns kvar.

Mörk och tragisk

Som ett resultat av den känslan gör han nu de dubbla huvudrollerna som tvillingbröderna Dominic och Thomas i HBO-serien ”I know this much is true”. Baserad på den 900 sidor tjocka bästsäljaren med samma titel, skriven av Wally Lamb, är det en mörk och ofta tragisk skildring av allt ont som kan drabba en familj. Thomas är schizofren vilket med åren tar sig alltmer drastiska uttryck, och inte minst påverkar livet för Dominic.

– Det finns ju ett uttryck som heter ”ska jag ta vara på min broder”. Det är ett grundläggande tema i serien, säger Mark Ruffalo.

"Extra svårt"

Hur var det att spela tvillingar – och så olika personligheter? Dominic är välbyggd och vältränad, Thomas blir alltmer uppblåst på grund av all medicinering.

– Det tar alltid tid att bli någon annan. Det är alltid svårt, och extra svårt när det gäller tvillingar. Jag tittar på rollfigurernas fysiska liv, deras känslomässiga liv, hur de klär sig, hur de äter, hur de ser på världen. Jag närmade mig dem som två helt olika personer, två personer som stod varandra mycket nära men som ändå var helt olika.

Seriens sex avsnitt har regisserats av Derek Cianfrance, som skrev manuset tillsammans med Lamb. Cianfrance är tidigare känd för filmer som ”Blue Valentine”, ”The place beyond the pines” och Alicia Vikander-filmen ”Fyren mellan haven”.

"Alltid fått slåss"

– Jag har alltid fått slåss mot tiden för att få in det jag vill i en film, säger Derek Cianfrance till TT.

– Jag har alltid velat göra en lång berättelse, för mig är detta en sex timmar lång film, där du får möjlighet att leva med rollfigurerna längre. Men jag älskar film. Jag hoppas att filmen överlever det som händer nu.

"I know this much is true" är en mycket mörk historia, om än med en liten ljusning mot slutet. Ruffalo menar att detta är precis vad vi behöver i denna mörka tid.

– En stor del av livet handlar om sorg. Vi kan inte bara se på sådant som är roligt eller cyniskt. Det här händer, publiken behöver ett autentiskt uttryck för sorgen. Det är bra att få en anledning att gråta eller känna sorg. Vi blir tvingade att konfrontera det, det är ett bättre sätt än att ta till flaskan eller att bli cynisk.