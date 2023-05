Kultur

Marvelfilm i topp över helgens biljettintäkter

Nöje • Publicerad söndag 20:29

Marvelfilm toppar helgens biljettintäkter. Arkivbild. Foto: Marvel Studios-Disney via AP/TT

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" tog över förstaplatsen på listan över vilka filmer som dragit in mest biljettintäkter under helgen.

Filmen drog in 114 miljoner dollar (cirka 1,2 miljarder kronor) bara i Nordamerika. Räknar man in globala biljettintäkter har den nya Marvelfilmen tjänat in 282 miljoner dollar.

"Super Mario Bros. Filmen" halkar ned till plats två efter fyra helger på toppen. "Evil Dead Rise" hamnar på tredje plats.

Intäkterna som "Guardians of the Galaxy Vol. 3" tjänade in under sin första helg är dock inte anmärkningsvärt höga för en Marvelfilm.

I fjol drog exempelvis "Doctor Strange in the Mutliverse of Madness" in 187,4 miljoner dollar under sina tre första dagar i Nordamerika. I november tjänade "Black Panther: Wakanda forever" in över 181,3 miljoner dollar.