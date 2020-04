Michelle Obamas bokturné blir Netflixfilm

Foto: Hau Dinh/AP/TT

Michelle Obamas turné där hon lanserade sin självbiografi "Becoming" blir föremål för en Netflixdokumentär. Filmen får samma namn som boken och det är dokumentärfilmaren Nadia Hallgren som följt den före detta presidenthustrun på hennes bokturné.

Paret Barack och Michelle Obama skrev 2018 ett flerårigt avtal med Netflix via sitt produktionsbolag Higher Ground, där de fick i uppdrag att producera både dokumentärer och dramaserier för strömningstjänsten. Dokumentären "American factory" tilldelades en Oscar för bästa dokumentärfilm.

"Becoming" följer Michelle Obama och porträtterar människor hon möter under sin turné, då hon besökte 34 städer i USA. Memoarerna sålde i två miljoner exemplar under de första två veckorna.