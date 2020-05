New York-tidningar prisade av Pulitzerjuryn

Foto: Afnan Arif/AP/TT

Pulitzerpriset, den mest prestigefyllda journalistikutmärkelsen i USA, har delats ut igen. Bland pristagarna märks tidningarna The New York Times och The New Yorker, som belönades i kategorierna undersökande journalistik, internationell rapportering, kommentar och featurejournalistik (New Yorker).

Nyhetsbyrån Reuters fotografer fick pris i nyhetsfotokategorin för sin bevakning av protesterna i Hongkong.

Pulitzerjuryn delar även ut pris i litteratur- och musikkategorier. Colson Whiteheads "The Nickel boys" fick pris i skönlitteraturkategorin, medan Anne Boyers "The undying", om cancervården i USA, utsågs till en av två pristagare i facklitteraturkategorin, tillsammans med Greg Grandin och hans bok "The end of the myth".

Anthony Davis opera "The Central Park five" fick pris i musikkategorin.

Årets prisutdelning sköts upp med två veckor då journalisterna i juryn var upptagna med coronarapportering och behövde mer tid på sig för att utvärdera de blivande pristagarna.