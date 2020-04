Noel Gallagher släpper "förlorad" Oasis-låt

Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Under sin coronaisolering har den gamle Oasis-medlemmen Noel Gallagher rensat lådor och snubblat över en demoinspelning, som tidigare ansetts förlorad. En omärkt cd-skiva visade sig innehålla den 15 år gamla låten "Don't stop", som tidigare bara spelats på ett soundcheck i Hong Kong.

"Jag trodde den var förlorad för evigt", kommenterar Noel Gallagher fyndet på Twitter.

På onsdagskvällen, vid midnatt, släpper Gallagher låten på Twitter, skriver NME.

Manchesterbandet Oasis bildades 1991 och upplöstes offentligt 2010. Med 70 miljoner sålda album i världen är bandet mest känt för sina två första album, "Definitely maybe" och "(What's the story) Morning glory?"