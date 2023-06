Nya Indiana Jones-filmen väntas gå mot flopp

"Indiana Jones and the dial of destiny" går mot en publikmässig flopp. I alla fall om man få tro analytikerna, skriver Deadline .

Enligt dessa väntas filmen "bara" dra in motsvarande 650 miljoner kronor i Nordamerika under sin premiärhelg. Vilket anses vara lite för en sommarstorfilm med Disney-budget – och långt under den motsvarande dryga miljard som "Indiana Jones och kristalldödskallens rike" drog in vid sin premiär 2008.