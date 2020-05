Nya Zeeland startar filmproduktionen igen

Foto: Courtesy of WETA

Film- och tv-inspelningar på Nya Zeeland har börjat dra i gång igen, efter att ha pausats under coronautbrottet, skriver Deadline. Det innebär att exempelvis de mest högprofilerade inspelningarna – James Camerons "Avatar"-uppföljare och den nya tv-serieversionen av "Lord of the rings" – kan återupptas.

Enligt New Zeeland film commission finns det nya säkerhetsregler för hur filmproduktioner måste arbeta för att förhindra ny smittspridning. För dem som reser till landet krävs också fortfarande en period i karantän innan det går att komma i gång.

Produktionen av de totalt fem "Avatar"-uppföljarna startade redan 2017 med en budget på motsvarande över tio miljarder kronor.