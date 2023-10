Oasis album mest strömmade från 90-talet

Brödraduons "(What’s the story) Morning glory?" från 1995 är det mest strömmade albumet från det decenniet med "Definitely maybe" från 1994 på andra plats, rapporterar NME .

Oasis tredje studioalbum "Be here now" återfinns på listans 18:e plats. Bandets främsta rivaler om britpop-tronen under 1990-talet, Blur, tog sig inte in på bäst-20-listan.

– Jag är överlycklig, men jag skulle inte säga att jag är så förvånad ö ver att "Morning glory" har röstats fram till 90-talets mest strömmade album – jag har fortfarande tilltro till människors smak i detta land. Jag menar, om du har "Wonderwall" och "Don't look back in anger" på ett album..., säger Noel Gallagher i en kommentar.

Martin Talbot, vd för Official Charts Company som är ansvarigt för försäljnings- och strömningsstatistiken, säger till NME:

– Den här sammanställningen är en fantastisk påminnelse om vilket eklektiskt decennium det var, dominerat av britpop och hiphop, country och soul, metal och grunge, plus – naturligtvis – massor av pop. Vilket decennium det var!

Fakta: 90-talets mest strömmade album i Storbritannien

(What’s the story) Morning glory?(1995) – Oasis

"Definitely Maybe" (1994) – Oasis

"2001" (1999) – Dr. Dre

"Nevermind" (1991) – Nirvana

"In Utero" (1993) – Nirvana

"Bat out of hell II: Back into hell" (1993) – Meat Loaf

"The Lion king original Soundtrack" (1994)

"Californication" (1999) – Red Hot Chili Peppers

"Metallica" (1991) – Metallica

"Ready to die" (1994) – The Notorious B.I.G

"All eyez on me" (1996) – 2Pac

"Come on over" (1997) – Shania Twain

"Rage against the machine" (1992) – Rage Against the Machine

"OK Computer" (1997) – Radiohead

"Urban hymns" (1997) – The Verve

"Jagged little pill" (1995) – Alanis Morissette

"The slim shady LP" (1999) – Eminem

"Be here now" (1997) – Oasis

"The Bends" (1995) – Radiohead

"The miseducation of Lauryn Hill" (1998) – Lauryn Hill

Källa: BBC Radio 2