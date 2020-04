P2 vill skapa digital Valborgkör

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Programmet "Klassisk morgon" i P2 bjuder in alla landets körsångare med abstinens att delta i en digital Valborgkör. Den som vill kan ladda hem ljudfiler i olika stämmor och noter på programmets hemsida. Där finns också instruktioner för hur man skickar in sitt bidrag. Dessa ska sedan sättas ihop till en stor, digital kör som ska sjunga in våren på Valborgsmässoafton den 30 april.

Sången det handlar om är givetvis "Längtan till landet", eller "Vintern rasat" som den ofta kallas.

"Sveriges körsångare saknar sina körkompisar och längtar efter att få sjunga. Jag är jätteglad över att vi har hittat ett sätt att sjunga in våren trots att vi inte kan träffas fysiskt", säger Pernilla Eskilsdotter, programledare för Klassisk morgon i P2, i ett pressmeddelande.