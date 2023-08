"Parks and Recreation"-ensemblen demonstrerade

Aubrey Plaza demonstrerade, tillsammans med andra från "Parks and Recreation"-ensemblen, för skådespelarstrejken. Arkivbild.

Aubrey Plaza demonstrerade, tillsammans med andra från "Parks and Recreation"-ensemblen, för skådespelarstrejken. Arkivbild. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Under veckan samlades delar av ensemblen från den amerikanska humorserien "Parks and Recreation" för att demonstrera under skådespelarfacket Sag-Aftras pågående strejk i USA. Det skriver skådespelaren Ben Schwartz, som spelar Jean-Ralphio Saperstein i serien, på Instagram.