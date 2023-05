Pionjären Pugh – först med rock på svenska

Svenska ord

I tonåren tog musikintresset fart och han var med i flera popband. Idolerna var först Beatles, men intresset övergick till de lite tuffare banden Rolling Stones, The Doors och The Kinks.

”Det går knappt beskriva min lycka när jag första gången satte på 'You really got me' och Kinks taggtrådsgura och Ray Davies nakna röst", skriver han i sina memoarer "73 – Från Stora gatan 51 till Hog farm".