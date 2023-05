Pusha T till Way Out West

Way Out West fyller på programmet. Klara är nu den amerikanske rapstjärnan Pusha T och den hyllade svenska artisten Seinabo Sey, meddelar festivalens arrangörer.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg 10–12 augusti. Övriga dragplåster är bland andra Tove Lo, Håkan Hellström, Blur och Soundtrack of our Lives.