Rekord för kvinnor på brittiska topplistan

Billie Eilish ligger etta på den brittiska topplistan med "What was I made for". Foto: Lewis Joly

Billie Eilish toppar med "Barbie"-balladen "What was I made for" med Dua Lipa som närmaste konkurrent på plats två med ännu en låt från filmen "Barbie": "Dance the night". På fjärde plats ligger Taylor Swift med "Cruel summer" och på femte Peggy Gou med "(It goes like) Nanana".