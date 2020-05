Robyn gör spellista för Vogue

Foto: Anders Wiklund/TT

Det amerikanska modemagasinet Vogue har bett Robyn att sätta samman en spellista med tidlösa låtar, skriver NME. Inspirerad av Met-galan valde artisten klassiker som "Thats the way love goes" av Janet Jackson, "Kiss" av Prince, "I feel love" av Donna Summer och "Heroes" av David Bowie. Hon har också med ett par svenska låtar på listan som uppmärksammas i amerikanska medier: The Knifes "Silent shout" och Jan Johanssons "Visa från Utanmyra".

Robyn utsågs till förra decenniets främsta låtskrivare på NME-galan i februari.

Årets Met-gala har skjutits upp, på grund av coronapandemin.