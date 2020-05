Roxette släpper Beatles-cover digitalt

Foto: Anders Wiklund/TT

Per Gessle och Marie Fredriksson spelade 1995 in flera låtar i den berömda Beatlesstudion Abbey Road i London. En av dem var en akustisk cover på The Beatles "Help!" från 1965.

Låten har inte funnits tillgänglig digitalt tidigare, men har nu släppts på strömningstjänster som Spotify och Apple Music. Den kommer även att finnas med i kommande albumserien "Bag of trix – music from the Roxette vaults".

"Vi var (och är fortfarande!) hängivna fans till 'the fab four' och när vi nu var i Abbey Road kunde vi inte låta bli att göra vår egen version av Beatles 'Help!'. Det var en härlig dag, pophistoria i studions alla hörn och en fantastisk känsla att vara del av Abbey Roads ofattbara arv", skriver Per Gessle i ett pressmeddelande.

Marie Fredriksson och Per Gessle bildade 1986 Roxette tillsammans och några år senare blev duon världskänd med låtar som "The look" och "It must have been love". Marie Fredriksson avled den 9 december förra året i sviterna av en långvarig cancersjukdom.