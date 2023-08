Scorsese sörjer Robertsons död

Robertson hade precis färdigställt musiken till Martin Scorseses kommande film "Killers of the flower moon", som var deras 14:e samarbete, när han gick bort. Artisten arbetade på Scorseses "Wolf of Wall Street", "Gangs of New York", "Casino" med flera. The Bands legendariska avskedskonsert 1976 skildrades också i regissörens dokumentär "The last waltz" från 1978. Robertson fortsatte med en framgångsrik solokarriär, som började med ett självbetitlat debutalbum 1987.