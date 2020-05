Soulartisten Betty Wright är död

Sångerskan Betty Wright har avlidit, rapporterar TMZ. Hon växte upp i Miami och började sjunga redan som barn i gospelgruppen "Echoes of joy" med sina syskon. Hon fick skivkontrakt vid tolv års ålder och hade sin första stora hit med "Clean up woman" vid 17 års ålder.

Under 1980-talet startade hon eget skivbolag och spelade in "No pain (no gain)" som sålde guld i USA. Hon var nyligen röstcoach i talangprogrammet "Making the band". P3:s Mats Nileskär gjorde så sent som i januari två program om och med Betty Wright och Miami-soulen, där han besökte stjärnan i hennes hem.

Hennes dödsorsak är okänd, men hennes vän Chaka Kahn twittrade tidigare i veckan att Betty Wright behövde att människor bad för henne. Hon blev 66 år.