Taylor Swift tjänar 140 miljoner per konsert

Taylor Swift är på god väg att slå rekord som den mest inkomstbringande artisten i världen, rapporterar Bloomberg . På den pågående turnén "The eras tour" tjänar den 33-åriga artisten över 13 miljoner dollar per kväll i biljettintäkter, motsvarande över 140 miljoner svenska kronor.

Inflationen har drabbat även priset på konsertbiljetter, och "The eras tour" har satt ett högvattenmärke för biljettpriser – i genomsnitt kostar Swifts konsertkvällar 2 740 kronor per biljett. Än så länge har Taylor Swift uppträtt 22 gånger på "The eras tour" och dragit in över 3 miljarder svenska kronor. Pengarna går framförallt till produktionskostnader.