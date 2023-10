Tre unga stjärnor gör gemensam sak

Jungkook (mitten) under en konsert i Central Park, New York, tidigare i höst. Arkivbild.

Jungkook (mitten) under en konsert i Central Park, New York, tidigare i höst. Arkivbild. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT

De australiske rapparen The Kid Laroi, den sydkoreanske sångaren Jungkook och den brittiske rapparen Central Cee gör gemensak sak: den 20 oktober släpper de låten "Too much" tillsammans, meddelar skivbolaget i ett pressmeddelande.