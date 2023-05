Vinnarvarning för Tove Lo på Grammisgalan

Ant Wan blev sur

Den här gången är han nominerad både i kategorin årets artist och årets hiphop för albumet "The only Wan". Att Ant Wan är en vass konkurrent bevisas bland annat av det enorma intresset för hans Stockholmsspelning i september – som flyttades till Avicii Arena och snabbt såldes ut.

Einár är nominerad

Årets värdpar är Amie Bramme Sey och The Hives-sångaren Howlin' Pelle Almqvist. Bland övriga gästartister märks Zara Larsson, First Aid Kit och Stor featuring Moonica Mac.

Fakta: De nominerade

Årets album:

Cleo: "Missaoui"

Ghost: "Impera"

Jonathan Johansson: "Om vi får leva"

Tove Lo: "Dirt femme"

Viagra Boys: "Cave world"

.

Årets alternativa pop:

Deki Alem: "Among heads"

First Aid Kit: "Palomino"

Grant: "Truth & consequences"

Jonathan Johansson: "Om vi får leva"

Léon: "Circles"

.

Årets artist:

Ant Wan

Ghost

Thomas Stenström

Tove Lo

Viagra Boys

.

Årets barnmusik:

Alva Klum: "Känslolåtarna – som det känns när det känns"

Den förbjudna fruktkolan: "Den förbjudna fruktkolan"

Jonas Wikstrand & Maria Lundqvist: "Kronprinsen som försvann" (originalmusik från julkalendern)

Sarah Riedel, Georg Riedel, Jonas Karlsson, Henrik Dorsin med flera: "Musik, sa Alfons Åberg"

Nassim Al Fakir: "Årets album"

.

Årets dansband:

Fernandoz: "Nu tar vi nya tag"

Flamingokvintetten: "Vi lyfter på hatten"

Highlights: "En natt på stan"

Lasse Stefanz: "Evergreen"

Sannex: "Live 2020"

.

Årets elektro/dans:

Axel Boman: "Luz/Quest for fire"

Kornél Kovacs: "Hotel Koko"

Mr Tophat: "This is pop"

Prof Stranger: "Love is forever"

Swedish House Mafia: "Paradise again"

.

Årets folkmusik:

Liliana Zavala: "Todos mis muertos"

Northern Resonance & AXVY: "I midvintertid"

Sara Parkman: "Eros agape philia"

Spöket i köket: "Kurbits & flames"

Vågspel: "I nöd och lust"

.

Årets hiphop:

23: "Selfmade"

Ant Wan: "The only Wan"

Cleo: "Missaoui"

Jireel: Samlad årsproduktion

Yung Lean: "Stardust"

.

Årets hårdrock/metal:

Amon Amarth: "The great heathen army"

Arch Enemy: "Deceivers"

Ghost: "Impera"

The Halo Effect: "Days of the lost"

Watain: "The agony & ecstasy of Watain"

.

Årets jazz:

Britta Virves: "Juniper"

Esbjörn Svensson: "Homes"

Hederosgruppen: "Ståplats"

Joel Lyssarides: "Stay now"

Josefine Lindstrand: "Miracles by the lake"

.

Årets klassiska:

Göteborgs synfoniker, Santtu-Matias Rouvali: "Sibelius symphonies nos 3 & 5 Pohjola's daughter"

Herbert Blomstedt, Gewandhausorchester Leipzig: "Mozart & Vorisek: Orchestral works"

Kati Raitinen och Bengt Forsberg: "A tribute to curiosity"

Kungliga filharmonikerna, Johan Dalene, John Storgårds: "Nielsen & Sibelius: Violin concertos"

Nordic Chamber Orchestra, Delphine Constantin-Reznik med flera: "Andrea Tarrodi: Four elements"

.

Årets kompositör:

Klahr/Lion: Drake, Swedish House Mafia, Bree Runway, Deki Alem

Klara Söderberg & Johanna Söderberg: "Palomino"

Ludwig Göransson: "Black Panther: Wakanda forever"

Salem Al Fakir & Vincent Pontare: Ghost, Swedish House Mafia, Petter, Benjamin Ingrosso, Otto Knows

Sara Parkman & Hampus Norén: "Eros agape philia"

.

Årets låt:

Adaam: "Södermalm (featuring Philippe & Takenoelz)"

Cornelia Jakobs: "Hold me closer"

Elov & Beny, Sofie Svensson och Dom där: "Bubbel på balkongen"

Loam & Adaam: "Fakka ur"

Victor Leksell & Einar: "Din låt"

.

Årets musikvideo:

Ecco2k: "Drain story" med Bladee

Filip Nilsson: "Cameo" med Kavinsky

Gustav Johansson: "October passed me by" med Girl in Red

Martin Falck: "What they call us" med Fever Ray

Torbjörn Martin: "Meet me in Jannah" med Gina Dirawi

.

Årets nykomling:

Bell

Cornelia Jakobs

Hooja

Olivia Lobato

Stella Explorer

.

Årets pop:

Benjamin Ingrosso: "Playlist"

Laleh: "Vatten"

Tove Lo: "Dirt femme"

Tove Styrke: "Hard"

Veronica Maggio: "Och som vanligt händer det något hemskt"

.

Årets producent:

Hampus Lindwall

Hampus Norén

Ilya Salmanzadeh

Klahr/Lion

Oscar Chase

.

Årets rock:

Dungen: "En är för mycket och tusen aldrig nog"

Hurula: "Ingen är kär i år och andra sånger"

Johnossi: "Mad gone wild"

Slowgold: "Kärlek"

Viagra Boys: "Cave world"

.

Årets soul/r'n'b:

Bavé: "All stars aligned"

Cherrie: Samlad årsproduktion

Eric Gadd: "Vykort från 2000-talet"

Janice: Samlad årsproduktion

Luciia: "365"

.

Årets textförfattare:

Annika Norlin: "Mentor"

Jonathan Johansson: "Om vi får leva"

Nathalie Missaoui: "Missaoui"

Thomas Stenström: "Gråter om du vill", "Väntar på en solig dag" och "Sista sommaren"

Tove Lo: "Dirt femme"

.

Årets visa/singersongwriter:

Ane Brun: "Naermere"

Joel Alme: "Sköt er själva så sköter jag inte mitt"

Moonica Mac: "Part two"

Sofia Karlsson: "Sånger från broccolifälten"

Tomas Andersson Wij: "Askan i hjärtat"