White dissar Rogan och Wahlberg för Trump-mys

Jack White från duon The White Stripes var väldigt arg på de kändisar som hängt med den före detta presidenten Donald Trump under helgen UFC-gala. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

White, vars mest kända låt är "Seven nation army", gick ut på Instagram under måndagen (10 juli) och fördömde alla som syntes i vänskapliga sammanhang tillsammans med den före detta presidenten under UFC 290 under helgen.