Zelmerlöw: "Allsången blir ett kärt återseende"

Måns and The Agreement planerar en ep till hösten och kommer att spela sin låt "Andetag" på "Allsång på Skansen". Tanken är att förmedla samma känsla som vårskriket från Ronja Rövardotter.

Hemligt bandnamn

Tillsammans med The Agreement kan Zelmerlöw annars göra låtar som han inte hade släppt som soloartist. Med mer organisk rock influerad av U2, Beatles, Duran Duran, Coldplay och Tears for Fears.

TT: Hur kom ni på namnet The Agreement?

"Bland det roligaste jag gjort"

För första gången på många år har Måns Zelmerlöw tagit semester under sommaren och spenderar den tillsammans med familjen samt jobbar på att ta flygcertifikat.

Fakta: Måns Zelmerlöw

Född: 1986 i Lund.

Yrke: Artist, programledare

Genombrott: "Idol" 2005.

Karriär (i urval): Vinnare av "Let's dance" 2006, tredje plats i Melodifestivalen 2007 med låten "Cara mia", programledare för Lilla Melodifestivalen 2007, fjärde plats i Melodifestivalen 2009 med låten "Hope and glory", programledare för Melodifestivalen 2010, samma år som han gjorde rollen som Romeo i musikalen "Romeo och Julia" i Stockholm, programledare för "Allsång på Skansen" 2011, vinnare av Melodifestivalen 2015 med låten "Heroes", programledare för Eurovision Song Contest 2016, programledare för Melodifestivalen 2021, paneldeltagare i "Masked singer Sverige" sedan 2021, medverkan i "Så mycket bättre" 2022.

Aktuell: Uppträder i "Allsång på Skansen" 11 juli 2023. Spelar in ep med Måns and The Agreement till hösten.