Blekingemåndag med Stephan Müchler

- Beslut om dessa investeringar fattas dessvärre inte i Blekinge eller sydost, utan av riksdag och regering i Stockholm. Och dssvärre är har Blekinge fått stå tillbaka i infrastruktursatsningar under många år. Under perioden 2010–2029 var riksgenomsnittet för planerade investeringar 21 600 kronor per invånare. Under samma period fick Blekingeborna 10 300 kronor. Siffrorna är oroväckande och talar för sig själv.