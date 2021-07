Ayman Fares: Chuck Berry och kapitalismen

Chuck Berry anpassade sig till marknaden i sin musik Foto: Josh Reynolds

Javisst, svarar han. Dåså, då är du också en kapitalist, vi är alla kapitalister i någon mening, konstaterade jag. Han svarade irriterat ‘’det är svårt att leva som något annat i ett kapitalistiskt samhälle’’. Detta fick mig att tänka på Chuck Berry. Hans kanske mest berömda låt är Johnny B. Goode:

‘’Deep down in Louisiana close to New Orleans

Way back up in the woods among the evergreens

There stood a log cabin made of earth and wood

Where lived a country boy named Johnny B. Goode (...)

När Chuck Berry skrev låten ville han sjunga ‘’lived a colored boy named Johnny B. Goode’’. Men det här är år 1958 i USA. Skivbolaget kunde inte gå med på ‘’colored boy’’ och befarade att den inte skulle sälja lika bra, trots att Chuck Berry själv är ‘’colored’’.

Chuck Berry anpassade sig till marknaden, han sjöng om en country boy i hopp om att låten skulle sälja bättre. Förrådde han sina egna värderingar för att tjäna pengar? Vi låter detta vara osagt.

Björn Ranelid skrev följande i Expressen (2009) ‘’kärleken stavar aldrig fel när den skriver, ty den behärskar alla språk’’. Men är det något språk som alla människor förstår är det pengarnas språk. Är det någon intersubjektiv mytologi som lyckats ena mänskligheten så är det kapitalismen.

Historikern Yuval Noah Harari specificerar detta med att konstatera att Osama bin Laden avskydde USA och dess religion men var ändå förtjust i dollarn, han trodde på en av mytologierna.

Nietzsche sade ‘’Gud är död’’. Men vad har ersatt tron på Gud i sekulariserade världen? Kanske är det vår tro på kapitalismen. Den politiske kommentatorn Thomas L. Friendman skrev ‘’två länder med varsin McDonald har aldrig gått i krig mot varandra sedan de fick McDonald’’.

Skapar McDonald fred på jorden? Nej. McDonald är en indikator på öppna, fria länder med marknadsekonomi och läget tycks vara som så att demokratiserade, fria och kapitalistiska länder inte går i krig mot varandra. För att de är mer sympatiska än andra? Nja, snarare för att de inte vill skada den egna ekonomin och humankapitalet.

Alla underordnar sig kapitalismen, jag, du, kommunisten, Chuck Berry och Osama bin Laden.