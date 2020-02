Donald Trump fortsätter att ljuga

Donald Trump slog sig för bröstet under sitt tredje State of the union-tal. Enlig Trump är USA tillbaka som världens ledande ekonomiska stormakt, klyftorna minskar och världen är på grund av USA:s diplomatiska fingertoppkänsla en säkrare plats.

Problemet är väl att det mesta är lögn. Demokraten Alexandra Ocasio-Cortez jämförde talet med att titta på Wrestling. Allt var fake.

Att Donald Trump har sin egen syn på tillståndet i världen är ingen nyhet. Han har gjort lögnen till en konstform. I en demokrati med fri media ska det egentligen inte gå att komma undan med att tumma så mycket på sanningen som Amerikas president gör.

Diktatur där media springer maktens ärende är det möjligt men inte i en av världens största demokratier. Riksrättsprocessen som varit mot presidenten hade allvarligt skadat förtroendet för vem som helst utom Trump. Han verkar gå oberörd ifrån anklagelserna om maktmissbruk.

Trumps konsekventa ljugande har börjat intressera forskare. Han skiljer sig betydligt ifrån sina föregångare både med att ljuga betydligt oftare och att han inte bryr sig om när han blir påkommen med en lögn. Enligt Trump är det bara en annan version av verkligheten.

Statsvetaren James Pfiffner redovisade 1600 fall under presidentens första 10 månader vid makten där han kom med vilseledande påståenden.

Det som gör det möjligt är att han lyckats misstänkliggöra konventionell media samtidigt som han har plattformar att föra fram sina egna tankar på. En upprepad lögn blir till sanning när Trump twittrar den gång på gång.

Det politiska samtalet blir allt mer polariserat. En orsak till det är att vi inte ens kan komma överens om vad som är fakta längre. Demokratin är hotad när väljarna medvetet förs bakom ljuset och lögnen blir ett politiskt redskap. Vi ser samma tendenser i Sverige.