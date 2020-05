Efter corona kommer ett nytt stålbad

Coronan ställer många saker på huvudet. Sjukvården mobiliserar men trots det avlider människor efter mycket svåra sjukdomstillstånd. Vi kan inte besöka varandra som vi vill, vi kan inte resa vart vi vill.

Dessutom river pandemin djupa sår samhällsekonomi. Alla bedömare spår en arbetslöshet som ligger högt och att tillväxten i samhället fullständigt kraschar. BNP spås minska med fyra procent. Det är lika stora minus som under finanskrisens värsta dagar.

Siffrorna och bedömningarna landar på nivåer som är så omfattande att det är svårt att bedöma konsekvenserna för exempelvis utvecklingen i Blekinge. Men det finns några glasklara konsekvenser av det vi redan sett.

Kostnaderna för kommunerna och regionen kommer att omfattande när pandemi-notan kommer att räknas samman. Nu har regeringen utlovat att de specifika corona-kostnaderna ska bäras av staten och inte av den enskilda kommunen eller regionen. Men erfarenhetsmässigt kommer det att bli diskussionerna om vad som är specifika kostnader och att det kommer en nota till respektive kommun också.

En annan klarhet är att de beräknade skatteintäkterna för kommunerna och regionen kommer sjunka. Under 2020 blir det lägre intäkter per individ än 2019, vilket är unikt. De framtida prognoser som ligger som grund i kommande budgetar är för höga och kommer att bli mycket lägre under flera år framöver.

Samtidigt som intäkterna blir lägre än beräknat som kommer de kommunala kostnaderna att öka. Dels pga coronakostnader och framför allt pga av indirekta effekter som ökade kostnader för försörjningsstödet (det som förut kallades socialbidrag och ökar alltid i sämre tider) och krav om kommunala insatser för i olika former av arbetsmarknadsåtgärder.

Det är ingen djärv gissning att när vi tillsammans tagit oss igenom corona-eländet då väntar en ny utmaning. Ett stålbad som det vi hade under 90-talet står och väntar efter epidemin och kommer att prägla oss under flera år. Många svåra och stora omprövningar av verksamhet och kommande planer väntar för många politiker, medarbetare och kommunala chefer.