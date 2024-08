Niklas Nordström: Gästkrönika: Demokraterna har tagit över patriotismen från Republikanerna

När veckan med Demokraternas konvent summeras är det samstämmiga budskapet från media att det varit en succé. I USA brukar man säga att Democrats fall in love and Republicans fall in line. Det man menar är att Demokraterna är idealister, men sen bråkar de internt och får inte ihop det hela så man kan vinna val. Medans Republikanerna är de som istället ser till att hålla ihop partiet och vinna val.