Det är aldrig för sent att aktivera sig oc hsluta vara en idiot som ínte engagerar sig i de allmänna angelägenheterna.

Det är aldrig för sent att aktivera sig oc hsluta vara en idiot som ínte engagerar sig i de allmänna angelägenheterna. Foto: Stig-Björn Ljunggren

Men det är aldrig för sent att vända om, ta sitt ansvar och göra rätt för sig. Det är aldrig för sent att be om syndernas förlåtelse.