Det ska väl också noteras att ungdomsarbetslösheten är rekordhög med 179 000 personer utan jobb. Det som ligger bakom är den nedmontering av individuell handledning och uppdatering av kunskaperna som svensk arbetsförmedling tidigare var erkänt skicklig i, men som med neddragning av resurser har fått stryka på foten till förmån för den privata arbetsförmedlingen. Där är prioriteringen inte att sätta in resurserna på där de arbetssökande som behöver mest hjälp utan där riktar man in sig på det som ger snabbaste resultat.

När hon nu som finansminister signalerar att hon efter två år av återhållsamhet är beredd att försöka sätta fart på Sverige genom att låna upp 60 miljarder, så måste man fråga vart stålarna ska gå till. Hon har själv alltid prioriterat skattesänkningar och gärna nya jobbskatteavdrag tillsammans med borttagen flygskatt och ökat skattefritt sparande. Det är åtgärder som inte ger några nya jobb därför pengarna går till dem som han har det gott ställt och kommer att sätta in pengarna på banken. De kommer inte att öka efterfrågan, som det skulle ha gjort om de lägre avlönade som dignat under ökade hyror och höjda livsmedelspriser och tvingats dra in på all annan konsumtion av varor och tjänster. De har som ekonomerna säger ”eftersatta konsumtionsbehov” och gör åt de nya pengarna.