Gästkrönika: Vem är Sveriges Kevin McCarthy?

Efter att ha bedrivit stentuff utpressning lyckades de tvinga McCarthy till två olika saker: svåra eftergifter som först och främst reducerar hans makt kraftigt under kommande mandatperiod och som dessutom vrider politiken kraftigt åt höger.

De har monterat en grimma på talmannen som de kan strama åt om han inte ”sköter sig”. Numera kallas han SINO, Speaker In Name Only.