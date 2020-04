Hur ska kulturen och föreningarna överleva en ”död” sommar?

Jag sitter här hemma i mitt lilla radhus och tittar ut. Solen skiner. Värmen lockar. Jag har en liten trädgård, en liten uteplats där jag kan fånga solens strålar och en liten gräsplätt där min son kan leka. Ganska lyxigt ändå.

Jag tänker på alla de som nu sitter instängda i lägenheter i storstäderna. Men frågan är hur länge jag kommer vara nöjd med att sitta där. Jag är en rastlös person med ett behov av sociala kontakter och upplevelser. Den här sommaren kommer inte att lika någon annan vi är vana vid.

Vad händer med alla kulturarbetare som lever på sina spelningar under sommaren? De som drar in sin lön genom att spela sommarteatrar och alla de vars arbete går ut på att ge vårt liv och själ kulturell njutning?

Sommaren är en tid då turismen vanligtvis går på högvarv, campingplatserna, uteserveringarna och evenemangen är fyllda. Varje år har vi i Blekinge flertalet olika stadsfester och evenemang att se fram emot. Nu ställer evenemang efter evenemang in sommarens aktiviteter. Ofrånkomligt, jag vet. Men likväl sorgligt. Inte bara för oss alla som hade sett fram emot en sommar fylld av roligheter, utan kanske mest för alla de företag och organisationer som innan sommaren är slut kanske kommer stå på bar backe. Vad händer med alla kulturarbetare som lever på sina spelningar under sommaren? De som drar in sin lön genom att spela sommarteatrar och alla de vars arbete går ut på att ge vårt liv och själ kulturell njutning? Alla de föreningar som har erbjuder bygder och byar samlingslokaler som nu förlorar alla intäkter eftersom att ingen kan hyra in sig för sina evenemang.

Alla stadsfester som nu ställs in innebär också en stor förlust för alla föreningar som vanligtvis brukar kunna få ihop lite pengar där. För en del föreningar kan det här innebära döden. Det är dystra rader jag skriver. Men jag är djupt oroad över hur det här ska sluta.

Finns det något vi kan göra? Gynna det lokala näringslivet så gott som det går såklart. Köpa stödmedlemskap i föreningar kanske. Men det räcker nog inte. Allt detta för att skydda sjuka och svaga. För att förhindra att fler människor dör. Det är klart att det är lätt att bli förbannad när man ser att folk skiter i alla restriktioner som folkhälsomyndigheter ger oss då.