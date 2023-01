Ida Larsson: Det finns en speciell plats i helvetet för kvinnor som inte stöttar andra kvinnor

Vad som är ett övergrepp finns skrivet i lagen. Så gott som alla Metoo-berättelser passar in under ”övergrepp”. Men det är ändå så att min upplevelse är just min upplevelse. Om jag känner att jag blivit utsatt för övergrepp så har en annan privatperson ingen rätt att gå in och tolka min situation. Om det blir en fråga för domstolen så utreds det om det har begåtts något brottsligt och om det finns några bevis. Men vad Elisabet tycker om Jennys och andra kvinnors upplevelser är verkligen inte relevant.