Kapitalismens rövpluggar och Karl Marx

Romarna byggde civilisation, Marx försökte förklara varför sådana till slut går under.

Marx och Engels skriver om hur kapitalismen skapar en ny ordning, där allt heligt tappar sitt värde, människors illusioner om en moralisk ordning försvinner, och alla växer gradvis in i en öppen och skamlös utsugning, ett utnyttjande som under kapitalismen är direkt och naken, istället för dold och indirekt, som under feodalismen.