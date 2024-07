Läsarkommentar: Kan vi inte bara konstatera att människor är olika?

Som en sann socialdemokrat måste givetvis Elfva Barrio dra in klassamhället i sakernas tillstånd. I den ena meningen skriver hon om orättvisan med att elever som går på vissa friskolor får glädjebetyg och på det viset kan glida in på en utbildning de då förmodligen inte förtjänar att gå på, medan andra som då saknar giltiga betyg borde få komma in på samma utbildning via sin arbetslivserfarenhet, hur är det ena mer rättvist än det andra?