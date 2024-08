Ledare: De som är kvar året runt bör värderas

Torghandlaren Anders Gustafsson har uppmärksammats i lokala medier. SVT Blekinge avslöjade att han under Skärgårdsfesten tvingades flytta från den plats på Stortorget i Karlskrona och dessutom betala extra hyra. Detta var helt enligt det avtal som Paraply tecknat med Karlskrona kommun. Efter att det hela uppmärksammats meddelade Karlskrona kommun att man betalar Anders Gustafssons extraavgift.

De stadsfester och evenemang som under sommaren arrangeras i länets kommuner är uppskattade och värdefulla. Förutom att det är en betydelsefull ”skatteåterbäring” till kommunmedborgarna kan det också vara en god affär för det lokala näringslivet. Hemvändare, turister och kommuninvånare i salig blandning konsumerar mat och dryck i säkert väl tilltagen omfattning under just dessa dagar.