Ledare: Ett annat presidentval nu

”Det här är en bön för mitt land”, sa Bruce Springsteen när han spelade i Stockholm förra veckan. Sedan sjöng han ”it´s gonna be a long walk home”.

En opinionsundersökning som presenterades under måndagen visade emellertid att det är jämnt mellan Trump och Harris.

Uppfattningen har annars varit att ingen annan kandidat än just Biden skulle haft en ärlig chans. Men att han nu kliver åt sidan och att Kamala Harris möjlighet är att mobilisera någorlunda progressiva krafter gör att det finns anledning att hoppas inte bara på en möjlighet att besegra Trump utan på en politisk debatt som återuppväcker frågor om hopp och framtid och inte låter Trump-högern sätta agendan.

Joe Biden är också ett tragiskt och förhoppningsvis varnande exempel på svårigheten att veta när man ska avgå. När han valdes spekulerades i att han halvvägs in i mandatperioden - med just hänvisning till sin ålder - skulle avgå till förmån för just sin vicepresident Kamala Harris. Att dels själv veta när man förlorar förmågor och dels bestämma tidpunkt är bevisligen svårt och alltför ofta tvingas ledande politiska ledare bort när det redan har gått för lång tid och alla andra har insett det innan de själva har gjort det. Det är också en ledaregenskap.