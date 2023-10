Ledare: Frihet under övervakning

Frihet under övervakning.

Frihet under övervakning. Foto: Jan Pettersson

Under några decennier har politiken positionerats i mittfältet. Partierna har, som någon påpekat, legat där som en hög kattungar. De tidigare mest extrema, vänsterpartiet, har roddat sig in under sossetäcket och betraktas idag, med viss ironi, som ”socialdemokrater med pengar”.