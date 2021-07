Ledare: Klimatet behöver kärnkraftverk

‘’Kärnkraft är farligt’’, den som påstår detta gör sig också skyldig till att svara på frågan: i jämförelse med vad? Historiskt har fler dött av en vattenkraftolycka än samtliga kärnkraftsolyckor, ser vi till dagens energiproduktion är kärnkraftverk, vattenkraftverk och sol/vind-kraft i princip lika dödligt räknat i dödsfall per TWh (Our World in Data, 2017). Förstås är varje dödsfall en tragedi men dessa är det säkraste marknaden erbjuder. Medan det dör 0,07 per/TWh av kärnkraftverk (och 0,04 av vindkraft) dör det samtidigt 32,72 per/TWh av brunkol och 18,43 per/TWh av oljekraftverk. Men givetvis är radioaktivt material farligt och därför har vi hög säkerhet.