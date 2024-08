Ledare: Med önskan om en annan ton i frågan om gängkriminaliteten

Antalet dödsskjutningar slutade visserligen under första halvåret att öka, vilket möjligen kunde ses som ett trendbrott - men det stora antalet skjutningar i Stockholm under sommaren riskerar snarare att trappa upp våldet. Samtidigt rapporterade SVT under måndagen att rekryteringen av barn som misstänks för mordplaner på kort tid har tredubblats.