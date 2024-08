Ledare: Regeringen har målat in sig i ett hörn när det gäller ny kärnkraft

I måndags eftermiddag presenterade regeringens utredare ”nästa steg för ny svensk kärnkraft”, som statsminister Ulf Kristersson uttryckte det i sitt tal i Almedalen i juni. Utredaren Mats Dilléns modell handlar dels om att staten går in med 300 miljarder kronor i lån för investeringen och dels att man garanterar att bolagen under 40 år får ta ut ett minimipris på 80 öre per kilowattimme, att staten alltså betalar mellanskillnaden mellan marknadspriset och det som bolagen garanteras få ta ut. I fjol var det genomsnittliga elpriset 56 öre per kilowattimme.