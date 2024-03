Ledare: Söndagsskola om det politiska språket, Ö

Därför är ”aristokrati” en bättre beteckning för överklassen. Men den går samtidigt lättare att placera in i ett sammanhang om vi också tillför termen ”underklass”.

Om vi vänder oss till August Strindberg, som anses vara urkraften bakom att ha lyft in begreppen över- och underklass i normalsvenskan, så ansåg nationalskalden att ”samhället” var en ”samlevnadsform, som utvecklat sig under inverkan av överklassens ­syfte att hålla underklassen under sig”.